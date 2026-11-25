Atlético de Madrid y Viking se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Viking este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El Atlético necesita cortar la racha negativa que lo tiene mezclado en la mitad de la tabla de la Champions, y un rival como Viking, que tampoco despegó, aparece como la oportunidad justa para empezar a enderezar el camino.

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Ninguno de los dos llegó con el nivel que esperaba al inicio de la fase de liga, así que los puntos valen doble: todavía hay margen para meterse entre los puestos de clasificación directa, pero cada partido que se escapa complica más las cuentas.

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid viene de un golpe duro en casa, la derrota 0-2 ante Bayern, que cortó una racha irregular donde había sumado un empate ante Stuttgart y una victoria clara frente a Manchester United. Con apenas 4 puntos en 4 partidos, el equipo de Simeone no puede permitirse otro traspié si quiere meterse entre los puestos que dan el pase directo a octavos.

Viking llega con el envión de un 4-1 contundente de local ante Sabah FK, aunque antes había sufrido una caída frente a Aston Villa y había empatado 3-3 con el propio Bayern en un partido de ida y vuelta. Con los mismos 4 puntos que su rival de turno, el equipo noruego sabe que una victoria en Madrid sería el resultado más importante de su historia reciente en la competencia.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis