Inter recibe a Stuttgart este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Inter llega golpeado en la fase de liga y necesita un triunfo para no complicarse más en la tabla. Stuttgart, apenas dos puntos arriba, tampoco puede permitirse otro traspié si quiere meterse entre los puestos que clasifican directo.
Son dos equipos que vienen de perder su último partido y que se juegan buena parte de sus chances de avanzar sin pasar por el repechaje. Un resultado adverso para cualquiera de los dos empieza a complicar las cuentas de cara a las últimas fechas.
La actualidad de ambos equipos
El Inter tuvo una fase de grupos irregular. Después de la derrota ante Brujas pudo reponerse con una victoria ajustada frente a Shakhtar Donetsk y después goleó 3-0 como visitante a Feyenoord, pero los seis puntos en cuatro presentaciones lo dejan 17° en la tabla general, una posición que no esperaba tener a esta altura.
Stuttgart tampoco atraviesa su mejor momento. Venía de un buen triunfo por 3-0 ante Slovan Bratislava y de un empate correcto frente a Atlético de Madrid, pero cayó 2-0 como visitante contra Galatasaray en la última fecha. Con siete unidades está un poco mejor posicionado que el Inter, aunque la diferencia entre ambos es mínima.
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max y Space.
- Inter suma 6 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.