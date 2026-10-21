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Champions League

Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Como 1907 vs. Man U, Champions League
Como 1907 vs. Man U, Champions League

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Como 1907 perdió 2-3 como visitante ante Feyenoord. El conjunto marcha 17° con 3 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante RB Leipzig.

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Manchester United viene de perder 0-2 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 18 con 3 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Sabah FK.

Horario del partido

  • México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
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