Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Como 1907 perdió 2-3 como visitante ante Feyenoord. El conjunto marcha 17° con 3 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante RB Leipzig.
Manchester United viene de perder 0-2 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 18 con 3 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Sabah FK.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.