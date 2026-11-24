Como 1907 recibe a AEK Athens este martes 24 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Como 1907 viene de ganarle 9-1 a Lens y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. AEK Athens viene de caer 2-3 ante Real Madrid y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Como 1907 y AEK Athens
Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Yan Couto, Jacobo Ramón, Marc Kempf, Álex Valle, Luis Milla, Nico Paz, Máximo Perrone, Lucas Da Cunha, Anastasios Douvikas, Martin Baturina. DT: Cesc Fàbregas.
AEK Athens (4-4-2): Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Mijat Gaćinović, Milán Vitális, Răzvan Marin, Lovro Majer, Barnabás Varga, Luka Jović. DT: Marko Nikolić.
La previa de Como 1907 y AEK Athens: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Próximo partido de Como 1907: vs. Betis, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de AEK Athens: vs. Galatasaray, martes 8 de diciembre