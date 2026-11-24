Como 1907 recibe a AEK Athens este martes 24 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Como 1907 llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero AEK Athens tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Como 1907 viene de ganar 9-1 como visitante ante Lens. El equipo ocupa el puesto 4 con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Manchester United.
AEK Athens perdió 2-3 como local ante Real Madrid en la fecha anterior. AEK Athens está 30° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Man City.
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 11:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 11:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Como 1907 y AEK Athens se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Como 1907 suma 9 puntos en el torneo.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.