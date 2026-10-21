Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El arranque perfecto del Aston Villa en esta Champions League contrasta con la irregularidad del Viking, que todavía busca su primer triunfo en la fase de liga.

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Ganar acá no solo suma puntos, sino que acomoda al Villa entre los puestos que aseguran el pase directo a octavos sin pasar por el repechaje.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega con el envión de un 6-0 contundente ante el Fenerbahce, resultado que lo metió de lleno en la pelea por los primeros lugares. Antes de eso ya había mostrado solidez afuera, con un triunfo ajustado 3-2 frente al Brujas, así que el equipo suma dos de dos y se mete en la zona alta de la tabla con 6 puntos.

El Viking, en cambio, no logró despegar todavía. Viene de empatar 3-3 de local contra el Bayern, un resultado que deja sensaciones mixtas porque mostró que puede hacer goles pero también que le cuesta cerrar los partidos. Antes había caído 1-3 como visitante ante el Stuttgart, y con apenas un punto en dos fechas necesita reaccionar para no quedar descolgado del resto del grupo.

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis