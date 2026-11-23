Este fin de semana concluyó la Jornada 17, la última de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en la que quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Liguilla en busca del título. Chivas derrotó a Cruz Azul y aseguró el primer puesto de la clasificación, mientras que La Máquina terminó en el segundo lugar. América, por su parte, no pudo aprovechar la oportunidad de escalar posiciones tras caer ante Tigres y cerró esta etapa del campeonato en el tercer puesto.
Otro aspecto que cobra cada vez más relevancia conforme se acerca el cierre de la fase regular es la Regla de Menores. Esta disposición establece que los clubes deben otorgar minutos de participación a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX.
Cada institución tenía la obligación de sumar un mínimo de 1,170 minutos durante el campeonato y, en caso de no alcanzar esa cifra, podía recibir sanciones deportivas que afectarían su participación en la competencia.
Finalmente, los 18 equipos de la Liga MX consiguieron superar el objetivo establecido por el reglamento. León fue el club que terminó más cerca del límite, con 1,172 minutos acumulados, mientras que Tijuana lideró el registro con 2,755. América también tuvo una cifra destacada, con 2,370 minutos, y Cruz Azul cerró con 1,210. De esta manera, ningún equipo quedó en deuda con la Regla de Menores tras las 17 jornadas del Apertura 2026.
Tabla de minutos de la Regla de Menores tras la Jornada 17
|Pos.
|Equipo
|Minutos acumulados
|¿Cumplió?
|1
|Tijuana
|2,755
|Sí
|2
|Atlante
|2,690
|Sí
|3
|Necaxa
|2,668
|Sí
|4
|América
|2,370
|Sí
|5
|Guadalajara
|1,997
|Sí
|6
|Atlas
|1,916
|Sí
|7
|Universidad Nacional
|1,468
|Sí
|8
|Querétaro
|1,449
|Sí
|9
|Santos Laguna
|1,402
|Sí
|10
|Pachuca
|1,389
|Sí
|11
|FC Juárez
|1,369
|Sí
|12
|Puebla
|1,354
|Sí
|13
|Toluca
|1,270
|Sí
|14
|Cruz Azul
|1,210
|Sí
|15
|Monterrey
|1,197
|Sí
|16
|Tigres
|1,197
|Sí
|17
|Atlético de San Luis
|1,184
|Sí
|18
|León
|1,172
|Sí
Rayados vs. América: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026
En sintesis
- Los 18 equipos de la Liga MX cumplieron con los 1,170 minutos mínimos exigidos.
- Tijuana lideró la Regla de Menores con 2,755 minutos, mientras León cerró último con 1,172.
- Chivas derrotó a Cruz Azul asegurando el liderato general sobre La Máquina y América.