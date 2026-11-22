El plantel de los 'Universitarios' sufrirá una limpia de algunos futbolistas que no seguirán para el Clausura.

Contra todo pronóstico, Pumas sufrió un fracaso estrepitoso con la eliminación en primera fase del torneo mexicano del segundo semestre. Luego del subcampeonato con Efraín Juárez, Esteban Solari empeoró lo que recibió y no pudo ni siquiera entrar a Liguilla. Y como todo fiasco deportivo, traerá sus consecuencias.

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Este domingo, el corresponsal de Pumas para TUDN Rodrigo Celorio reveló los primeros dos jugadores que se irían consumada la catástrofe futbolística. El periodista que sigue la campaña de los ‘Universitarios’ fue contundente sobre ciertos elementos del equipo. La directiva le buscaría salida rápida a un par de futbolistas.

Según reportó el cronista televisivo auriazul, Luciano Herrera tiene sus días contados en CU, sin importar el poco tiempo que lleva en la institución. Las oportunidades desaprovechadas, sus bajos rendimientos y la resistencia de la afición serían las claves de su partida. No habría vuelta atrás con su futuro dentro de Pumas.

En el caso del argentino, la intención sería negociar con Newell’s para cortar anticipadamente la cesión, que vence a mediados del año próximo. La decisión de no darle chances también se relaciona con que si cumple ciertos objetivos estarían obligados a comprarlo. Y 1.5 millones de dólares por un jugador que no demostró es dinero arrojado.

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Luciano Herrera, con un pie fuera de Pumas [Foto: Getty]

Por otra parte, en base a la información del vestuarista, el otro que pronto diría adiós sería Ruben Duarte, quien pudo haberse ido de Pumas el pasado verano. Almería y otros dos equipos de España lo habían buscado en julio, pero luego de una plática con el DT optaron por seguir. En invierno nada ni nadie lo retendría en México.

La situación del español es más compleja que la de Luciano, ya que deben llegar a un acuerdo para rescindir el extenso contrato que tiene firmado en la institución. El defensa posee un vínculo hasta dentro de dos años con los ‘Felinos’, valuado en mucho dinero, por lo que tendrán que alcanzar un arreglo económico las partes.

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Ruben Duarte, más cerca de no seguir en Pumas [Foto: Getty]

Las estadísticas de Luciano Herrera y Ruben Duarte en Pumas:

En sus escasos meses en el Club Universidad Nacional, Luciano Herrera disputó 15 partidos y dio 1 gol y 1 asistencia, a lo largo de los 725 minutos que recibió en campo. En el Apertura 2026 fue parte de 12 encuentros entre las 17 jornadas que tuvo el campeonato, y fue allí donde tuvo esas dos influencias directas en goles del equipo.