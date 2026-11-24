Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Con apenas tres puntos entre los dos, este partido empieza a parecerse a una final anticipada para seguir con vida en la Champions. Perder acá deja a cualquiera de los dos prácticamente afuera de los octavos.
Feyenoord y Porto llegan igualados en puntos pero con historias recientes bien distintas, y lo que está en juego es simple: el que pierda queda muy complicado para seguir en carrera en la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
Feyenoord viene de una goleada en contra feo, 0-3 ante el Inter como local, y antes había caído también contra el Betis. La única alegría reciente fue un 3-2 ante el Como, pero el envión no le alcanzó para despegar: está 32° con apenas 3 puntos en cuatro fechas, una posición que lo obliga a reaccionar ya mismo en su propia cancha.
Porto llega con el envión de una goleada propia, 4-1 al Napoli de local, que le vino bien después de dos traspiés seguidos ante PSV y Betis. La victoria le devolvió algo de aire, aunque los números generales lo tienen 26° con los mismos 3 puntos que su rival de turno. El equipo portugués necesita confirmar que el repunte ante el Napoli fue un punto de partida y no un hecho aislado.
El historial entre Feyenoord y Porto
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para los portugueses: de cuatro enfrentamientos, Porto ganó dos, Feyenoord uno y hubo un empate, con los goles también repartidos de manera pareja, 4 para cada lado. El antecedente más reciente fue un 3-2 a favor de Porto, luego de que Feyenoord se había impuesto 2-0 en el cruce anterior. Son duelos que no se dan hace años, así que no hay demasiada continuidad reciente entre ellos, pero cada vez que se cruzaron hubo goles de los dos lados.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/12/2019
|Porto vs. Feyenoord
|3-2
|UEFA Europa League
|03/10/2019
|Feyenoord vs. Porto
|2-0
|UEFA Europa League
|02/11/1993
|Feyenoord vs. Porto
|0-0
|UEFA Champions League
|19/10/1993
|Porto vs. Feyenoord
|1-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 11:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 11:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Porto suma 3 puntos en el torneo.