El propietario del Club América se presentó este lunes en Coapa, conversó con el cuerpo técnico y los jugadores previo al inicio de la Liguilla y les dejó claro el único objetivo que espera del equipo.

El Club América había comenzado la temporada de la mejor manera y con mucha ilusión, perdiendo pocos partidos y dejando en claro que era uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Incluso, en su momento tuvo la posibilidad de sacarle una ventaja de siete puntos a sus perseguidores en la tabla de posiciones y afianzarse en el primer lugar de la clasificación. Sin embargo, los resultados dejaron de acompañarlo durante los últimos encuentros y el equipo perdió terreno.

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Con la derrota por 1-0 ante Tigres en el Volcán el fin de semana pasado, el conjunto de Guillermo Almada llegó a cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. De esta manera, las Águilas afrontarán la Liguilla con muchas dudas y un rendimiento que preocupa muchísimo a sus aficionados, especialmente por tratarse de una instancia en la que no hay margen para cometer errores.

En medio de este panorama, en las últimas horas ESPN confirmó que Emilio Azcárraga se presentó en las instalaciones de Coapa. El propietario del América tuvo una charla con el cuerpo técnico y los jugadores, a quienes les dejó en claro cuál es el objetivo que espera cumplir en este Apertura 2026: salir campeones.

🚨Emilio Azcárraga visitó las instalaciones del @ClubAmerica este lunes🚨🦅👀 •Platico con el Cuerpo Técnico y Jugadores previo a la liguilla, exigió salir campeón✅ #GrandesDeCorazón https://t.co/TaSAzRUSSr — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) November 23, 2026

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Rayados, el próximo rival del América

Después de finalizar en el tercer lugar de la tabla de posiciones, América ya conoce a su rival para los cuartos de final del Apertura 2026: Rayados de Monterrey. El primer enfrentamiento de la serie se disputará este miércoles en el Estadio BBVA, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Azteca.

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