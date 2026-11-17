La ausencia de Henry Martín en la convocatoria sigue dando que hablar y ahora fue el Piojo Herrera quien cuestionó a Rafa Márquez.

México afronta este martes un partido clave contra Jamaica con la intención de revertir el mal resultado que sufrió en Kingston el sábado pasado. Rafa Márquez aún no pudo ganar como entrenador tras la salida de Javier Aguirre y el Káiser está recibiendo muchas críticas.

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Los cuestionamientos no solo viene de la afición sino también de diferentes protagonistas relacionados al futbol. Este es el caso de Miguel Herrera, quien apuntó a la ausencia de Henry Martín como uno de los problemas en el aspecto ofensivo y también por falta de liderazgo.

“Yo no estoy de acuerdo en mi manera de pensar. Apoyo todo lo que ha hecho Rafa porque él es el técnico, pero hoy lo que necesita Rafa es un tipo allá arriba líder, un tipo que esté fortaleciendo la delantera“, comenzó diciendo el ‘Piojo’ en una entrevista con Claro Sports.

“Si vemos los momentos de los delanteros mexicanos, el que mejor está junto con Quiñones es Henry Martín. Lo único que sí le puedo criticar, como lo conozco y como gran amigo que tengo del fútbol, es decir: ‘No lo necesito en este momento’, porque después, si lo vuelves a llamar, entonces vas a decir: ‘Sí lo necesitas’. Entonces ya te empiezas a contradecir”, agregó Miguel Herrera.

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Miguel Herrera y Henry Martín (Getty Images)

“Y Henry pues lo que sigue haciendo y lo vino haciendo los últimos 10 años. Trabajar, ser un delantero con gol, con personalidad, un líder de su equipo y ha sido tricampeón. Él lo que está realizando es perfecto y él tiene que hablar en la cancha. Sin duda alguna seguirá levantando la mano con sus actuaciones“, concluyó el ‘Piojo’ sobre Henry Martín y su ausencia en la Selección Mexicana.

Los números de Henry Martín

El capitán del América se encuentra en un gran momento dado que ha convertido 11 goles en 14 partidos disputados con Las Águilas en la Liga MX. Muchos han cuestionado a Rafa Márquez por no llamar a Henry Martín y está por verse si en 2027 cuenta con él.

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En síntesis