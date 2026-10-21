Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Inter llega con la urgencia de levantar cabeza después de arrancar la fase de liga sin sumar un punto. Enfrente aparece un Shakhtar que llega envalentonado tras su primera victoria en el torneo.
Para los italianos ya es casi una final chica: perder de nuevo los dejaría muy complicados en la tabla general. El Shakhtar, en cambio, puede dar un golpe que lo meta de lleno en zona de clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El Inter todavía no encontró el funcionamiento en esta Champions. Cayó 3-4 como local frente al Brujas y antes había perdido 1-2 en su visita al Real Madrid, así que llega a este partido sin puntos y 31° en la tabla general. La necesidad de ganar en casa es evidente.
El Shakhtar Donetsk atraviesa un presente distinto. Viene de golear 3-1 como local al AEK Athens y antes había empatado 1-1 como visitante ante el PSV, resultados que lo tienen con 4 unidades y 14° en la tabla. El equipo ucraniano sabe que un triunfo en Milán lo dejaría muy bien posicionado.
El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk
La historia entre ambos es claramente favorable al Inter. De los siete cruces disputados, el equipo italiano ganó tres y el Shakhtar nunca pudo quedarse con uno, mientras que los otros cuatro terminaron igualados. La diferencia de gol también habla por sí sola: 10 a 1 a favor de los italianos en todos estos años.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/11/2021
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|2-0
|UEFA Champions League
|28/09/2021
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-0
|UEFA Champions League
|09/12/2020
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|0-0
|UEFA Champions League
|27/10/2020
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-0
|UEFA Champions League
|17/08/2020
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|5-0
|UEFA Europa League
|24/08/2005
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|1-1
|UEFA Champions League
|10/08/2005
|Shakhtar Donetsk vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Inter suma 0 puntos en el torneo.
- Shakhtar Donetsk suma 4 puntos en el torneo.