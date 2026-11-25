Inter recibe a Stuttgart este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. Inter viene de ganarle 3-0 a Feyenoord y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Stuttgart viene de caer 0-2 ante Galatasaray y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Inter y Stuttgart
Inter (3-5-2): Josep Martínez, Benjamin Pavard, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Djed Spence, Nicolò Barella, Petar Sučić, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.
Stuttgart (3-4-2-1): Dennis Seimen, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Bilal El Khannouss, Jamie Leweling, Grischa Prömel, Atakan Karazor, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav. DT: Sebastian Hoeneß.
Bajas y ausentes de Inter y Stuttgart
Inter:
- Ange-Yoan Bonny (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Stuttgart:
- Justin Diehl (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Dan-Axel Zagadou (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Leo Sauer (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
La previa de Inter y Stuttgart: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Próximo partido de Inter: vs. Dortmund, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Lille, miércoles 9 de diciembre