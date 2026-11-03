Feyenoord vs. Inter en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Los dos llegan con apenas tres puntos en esta Champions League y ya no se pueden dar el lujo de regalar otro resultado. El que pierda queda prácticamente al margen de la pelea por meterse entre los mejores puestos de la tabla general.
Es un partido directo por la clasificación: ninguno de los dos entró bien a este formato de liguilla y la derrota empieza a pesar en las cuentas de ambos.
La actualidad de ambos equipos
El Feyenoord no encuentra regularidad. Viene de caer 1-0 como visitante ante el Betis y en esta Champions todavía no logró un triunfo, algo que se nota en el casillero: apenas 3 puntos y el puesto 26 de 36 equipos. Sí mostró reacción en su liga, donde pudo ganarle 3-2 al Como, pero contra rivales de este nivel europeo la caída 1-5 frente al Barcelona dejó dudas sobre la defensa.
El Inter tampoco atraviesa su mejor momento, aunque llega con una victoria fresca. Ganó 1-0 de local ante el Shakhtar Donetsk y eso le dio algo de aire después de perder 3-4 también como local frente al Brujas, un traspié que dolió. Antes había caído ante Real Madrid, así que el equipo italiano arrastra una Champions irregular pese a ser el candidato en el papel: está 20° con los mismos 3 puntos que su rival de turno.
El historial entre Feyenoord e Inter
El historial reciente entre ambos favorece claramente al Inter, que ganó los dos últimos cruces disputados en 2025. En el global son cuatro enfrentamientos, con dos victorias del Inter, una del Feyenoord y un empate, además de una diferencia de goles ajustada a favor del equipo italiano. El único antecedente a favor del Feyenoord data de 2002, por lo que la paridad quedó bastante atrás en el tiempo.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/03/2025
|Inter vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Champions League
|05/03/2025
|Feyenoord vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
|10/04/2002
|Feyenoord vs. Inter
|2-2
|UEFA Europa League
|04/04/2002
|Inter vs. Feyenoord
|0-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Inter suma 3 puntos en el torneo.