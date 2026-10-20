Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Atlético de Madrid por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Stuttgart llega con puntaje perfecto en la fase de liga y una versión que no da respiro de local, algo que el Atlético de Madrid conoce de memoria después de sus propios vaivenes en este arranque europeo.
Quedarse cerca de los puestos de clasificación directa está en juego para los dos, y una victoria afuera le cambiaría el panorama al Atlético en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El Stuttgart no perdió todavía en esta edición de la Champions. Goleó 3-0 como visitante al Slovan Bratislava y antes había superado 3-1 al Viking en su casa, un arranque que lo tiene cuarto con 6 puntos en dos presentaciones.
El Atlético de Madrid viene de un 2-0 como local ante el Manchester United que le devolvió algo de calma después de caer 1-2 frente al Liverpool. Está 15° con 3 puntos y necesita sostener ese nivel lejos de casa para no quedar relegado en la tabla.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max.
- Stuttgart suma 6 puntos tras vencer a Slovan Bratislava y Viking.
- Atlético de Madrid suma 3 puntos en el torneo.