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Champions League

Lille vs. Galatasaray: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille vs. Galatasaray, Champions League
Lille vs. Galatasaray, Champions League

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Ninguno de los dos llegó a sumar un punto en esta Champions y la próxima derrota empieza a pesar en serio.

Lille y Galatasaray se juegan mantener viva alguna chance de clasificación, porque otro traspié los deja casi afuera de la pelea por los puestos que dan el pase a la siguiente fase.

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La actualidad de ambos equipos

El Lille todavía no pudo ganar en el torneo. Cayó 3-0 como visitante ante el Arsenal y antes había perdido 3-2 de local frente al Betis, dos golpes que lo dejan en el puesto 34 sin unidades en dos presentaciones.

Galatasaray tampoco levanta cabeza: viene de caer 4-1 como local contra el Barcelona y antes había perdido 3-1 de visitante ante el Sporting. Dos derrotas que lo ubican en el puesto 35, también sin puntos después de dos fechas.

Horario del partido

  • México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Lille suma 0 puntos en el torneo.
  • Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
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