Lille vs. Galatasaray: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Ninguno de los dos llegó a sumar un punto en esta Champions y la próxima derrota empieza a pesar en serio.

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Lille y Galatasaray se juegan mantener viva alguna chance de clasificación, porque otro traspié los deja casi afuera de la pelea por los puestos que dan el pase a la siguiente fase.

La actualidad de ambos equipos

El Lille todavía no pudo ganar en el torneo. Cayó 3-0 como visitante ante el Arsenal y antes había perdido 3-2 de local frente al Betis, dos golpes que lo dejan en el puesto 34 sin unidades en dos presentaciones.

Galatasaray tampoco levanta cabeza: viene de caer 4-1 como local contra el Barcelona y antes había perdido 3-1 de visitante ante el Sporting. Dos derrotas que lo ubican en el puesto 35, también sin puntos después de dos fechas.

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Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis