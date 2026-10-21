Lille vs. Galatasaray: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 3 de la Champions League

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Ninguno de los dos llegó a sumar un punto en esta Champions y la próxima derrota empieza a pesar en serio.
Lille y Galatasaray se juegan mantener viva alguna chance de clasificación, porque otro traspié los deja casi afuera de la pelea por los puestos que dan el pase a la siguiente fase.
La actualidad de ambos equipos
El Lille todavía no pudo ganar en el torneo. Cayó 3-0 como visitante ante el Arsenal y antes había perdido 3-2 de local frente al Betis, dos golpes que lo dejan en el puesto 34 sin unidades en dos presentaciones.
Galatasaray tampoco levanta cabeza: viene de caer 4-1 como local contra el Barcelona y antes había perdido 3-1 de visitante ante el Sporting. Dos derrotas que lo ubican en el puesto 35, también sin puntos después de dos fechas.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.
- Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.