Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Hay partidos en esta Champions que se juegan con la tabla en la cabeza, y este es uno de ellos: Galatasaray necesita puntos urgentes para no quedar afuera de la pelea por los octavos.

Publicidad

El cruce mide a un equipo turco que todavía no encontró la regularidad contra uno inglés que viene de pegar un golpe fuerte en Alemania. Para el Aston Villa, ganar en Estambul sería un paso clave para asegurarse un lugar entre los mejores puestos de la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega golpeado en la tabla, 18° con apenas 6 puntos en cuatro fechas, aunque la última imagen fue positiva: le ganó 2-0 a Stuttgart de local y cortó una racha irregular que había incluido una goleada en contra frente a Barcelona. El equipo turco sabe que de local tiene que hacerse fuerte si quiere meterse en la pelea por la clasificación.

El Aston Villa, en cambio, se mueve en otra zona de la tabla: está 6° con 9 puntos y viene de una dura caída 0-3 ante Barcelona que cortó una racha positiva. Antes de ese traspié había goleado 6-0 a Fenerbahce y también se había impuesto a Viking, así que llega con la confianza de haber mostrado un nivel alto en las últimas semanas pese al último resultado.

Publicidad

Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 11:45 hs

Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 14:00 hs

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis