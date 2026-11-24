Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Rams Park por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray viene de ganarle 2-0 a Stuttgart y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de caer 0-3 ante Barcelona y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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