Galatasaray vs. Stuttgart en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray necesita un triunfo para no quedar al margen de la pelea por los octavos, y lo sabe. Stuttgart, en cambio, llega con la tranquilidad de quien no depende de un resultado puntual para seguir con vida en la Champions.
La diferencia en la tabla es considerable y este cruce puede marcar el rumbo de ambos en la fase de liga. Un resultado adverso para el equipo turco complicaría bastante sus cuentas con apenas tres fechas por delante.
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega golpeado en Europa pese a haber ganado su último compromiso por 4-2 como visitante ante Lille. Antes de eso había caído con claridad frente a Barcelona en Rams Park y también había perdido contra Sporting, lo que lo dejó con apenas 3 puntos y en el puesto 24 de la tabla general.
Stuttgart, en cambio, se mueve con otra solvencia. Viene de empatar 1-1 de local ante Atlético de Madrid, resultado que se suma a una goleada por 3-0 en su visita a Slovan Bratislava y un triunfo previo por 3-1 frente a Viking. Con 7 puntos en tres partidos, el conjunto alemán está sexto y mira la tabla con otra calma.
Horario del partido
- México: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Galatasaray suma 3 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.