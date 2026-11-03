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Champions League

Galatasaray vs. Stuttgart en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Rams Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray vs. Stuttgart, Champions League
Galatasaray vs. Stuttgart, Champions League

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray necesita un triunfo para no quedar al margen de la pelea por los octavos, y lo sabe. Stuttgart, en cambio, llega con la tranquilidad de quien no depende de un resultado puntual para seguir con vida en la Champions.

La diferencia en la tabla es considerable y este cruce puede marcar el rumbo de ambos en la fase de liga. Un resultado adverso para el equipo turco complicaría bastante sus cuentas con apenas tres fechas por delante.

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La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega golpeado en Europa pese a haber ganado su último compromiso por 4-2 como visitante ante Lille. Antes de eso había caído con claridad frente a Barcelona en Rams Park y también había perdido contra Sporting, lo que lo dejó con apenas 3 puntos y en el puesto 24 de la tabla general.

Stuttgart, en cambio, se mueve con otra solvencia. Viene de empatar 1-1 de local ante Atlético de Madrid, resultado que se suma a una goleada por 3-0 en su visita a Slovan Bratislava y un triunfo previo por 3-1 frente a Viking. Con 7 puntos en tres partidos, el conjunto alemán está sexto y mira la tabla con otra calma.

Horario del partido

  • México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Galatasaray y Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Galatasaray suma 3 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.
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