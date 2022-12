Al igual que muchos equipos de la Liga MX, Chivas se prepara para encarar la Copa Sky, torneo que le servirá de preparación para el Clausura 2023. Por otro lado, el próximo domingo será su debut cuando visite a Mazatlán por el Grupo B.

Mientras se prepara para el certamen, el Rebaño recibe una contundente respuesta de Marcos Fabián y su intención de volver a ponerse el jersey Rojiblanco. A su vez, Veljko Paunović comienza a pensar en el reemplazante que tendrá Alexis Vega cuando se vaya del Guadalajara.

¿Quién reemplaza a Alexis Vega en Chivas?

Es casi un hecho que Alexis Vega tiene todo para irse en este mercado de pases al futbol europeo, por lo que Veljko Paunović empieza a pensar en su futuro reemplazante. Según lo informado por Rebaño Pasión, el elegido sería Carlos Cisneros, extremo de 29 años que lo ha sustituido a lo largo de los diferentes amistosos que tuvo en el último tiempo.

Marcos Fabián no jugará en Chivas

A días para que se lleve adelante el choque entre Mazatlán y Chivas, Marcos Fabián marcó que no jugará el próximo campeonato en el Rebaño Sagrado, club que lo vio nacer. “Siempre lo he dicho. Es mi casa y una institución a la que amo y le tengo demasiado respeto y sí quiero regresar, pero eso no significa que sea ahora", declaró a Duro de Marcar.