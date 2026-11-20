FC Juárez y Atlas se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 17 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

FC Juárez recibe a Atlas este viernes 20 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez está último en la tabla y necesita puntos como sea para no quedar sentenciado antes de tiempo. Atlas llega golpeado tras una goleada en contra, pero con margen suficiente como para no entrar en pánico.

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Para los Bravos es casi una final adelantada: la diferencia con la salvación empieza a pesar y cada partido que pasa sin sumar complica más el cierre de temporada. Atlas, en cambio, mira hacia arriba y quiere recuperar terreno en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

FC Juárez viene de dar una sorpresa importante al ganarle de visitante a Atlético San Luis, un triunfo que le cortó una racha floja y le devolvió algo de aire. Antes de eso había goleado en casa a Querétaro, así que no todo es malo, aunque la realidad es que con 11 puntos en 16 fechas sigue siendo el último de los 18 equipos de la Liga MX.

Atlas arrastra un golpe fuerte: cayó 4-1 de local ante Pachuca en su última presentación, un resultado que corta de raíz el envión que traía tras vencer también a Atlético San Luis y a Puebla en partidos de muchos goles. Con 27 puntos y la quinta posición, el equipo sigue entre los que pelean arriba, pero necesita reaccionar rápido para no perder pisada en la tabla.

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El historial entre FC Juárez y Atlas

El historial favorece claramente a Atlas, que ganó 9 de los 14 cruces frente a los 2 de FC Juárez y 3 empates, además de imponerse por amplio margen en la cuenta de goles, 23 contra 13. En el enfrentamiento más reciente, de febrero de este año, FC Juárez se impuso 3-1 como local, lo que corta una seguidilla de resultados adversos y le da algo de esperanza de cara a este nuevo capítulo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 FC Juárez vs. Atlas 3-1 Liga MX 04/10/2025 Atlas vs. FC Juárez 3-1 Liga MX 05/04/2025 Atlas vs. FC Juárez 1-1 Liga MX 06/07/2024 FC Juárez vs. Atlas 2-2 Liga MX 29/01/2024 Atlas vs. FC Juárez 2-1 Liga MX 23/09/2023 FC Juárez vs. Atlas 1-2 Liga MX 10/04/2023 FC Juárez vs. Atlas 1-1 Liga MX 17/08/2022 Atlas vs. FC Juárez 0-1 Liga MX 12/03/2022 FC Juárez vs. Atlas 1-2 Liga MX 01/08/2021 Atlas vs. FC Juárez 2-0 Liga MX

Horario del partido

México: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One

Fubo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Puebla vs. Atlético San Luis — viernes 20 de noviembre, 19:00 hs

Tijuana vs. Atlante — viernes 20 de noviembre, 21:00 hs

Pachuca vs. Toluca — sábado 21 de noviembre, 16:50 hs

Santos Laguna vs. León — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs

Pumas UNAM vs. Monterrey — sábado 21 de noviembre, 19:00 hs

Tigres vs. Club América — sábado 21 de noviembre, 21:00 hs

Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs

Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs

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En síntesis