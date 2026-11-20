FC Juárez y Atlas se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Juárez recibe a Atlas este viernes 20 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez viene de ganarle 1-0 a Atlético San Luis y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de caer 1-4 ante Pachuca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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