FC Juárez recibe a Atlas este viernes 20 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. FC Juárez viene de ganarle 1-0 a Atlético San Luis y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de caer 1-4 ante Pachuca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Juárez y Atlas
FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Eder López, Denzell García, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Madson, Óscar Estupiñán, Leonardo Rodríguez. DT: Gustavo Lema.
Atlas (4-4-2): Camilo Vargas, Manuel Capasso, Adrián Mora, Juanjo Purata, Milton Valenzuela, Kevin Zenón, Aldo Rocha, Elías Montiel, Luís Esteves, Florián Monzón, Sergio Ismael Hernández Flores. DT: Hernán Crespo.
Bajas y ausentes de FC Juárez y Atlas
FC Juárez:
- Javier Aquino (golpe)
- Ettson Ayón (golpe)
- Lucas Romero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
- Bryan Romero (lesión de rodilla)
Atlas:
- Jorge Sánchez (golpe)
- Édgar Zaldívar (lesión en la pierna)
- Luís Lopes Duk (lesión de rodilla; vuelve a fines de marzo de 2027)
- Carlos Cruz (rotura de ligamentos cruzados)
- Adonis Frías (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de FC Juárez y Atlas: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Historial: 14 cruces — FC Juárez ganó 2, Atlas ganó 9 y empataron 3
- Último antecedente: 28/02/2026: FC Juárez 3-1 Atlas