Y un día César “Chino” Huerta regresó al futbol mexicano. Tras su corto paso por Europa, el extremo mexicano tomó la decisión de volver a jugar en Pumas UNAM durante esta temporada, en un regreso que rápidamente generó ilusión entre los aficionados universitarios.
El club ya lo presentó oficialmente en sus redes sociales con una cálida bienvenida, consciente de que suma jerarquía y experiencia para afrontar el Apertura 2026. “El hijo pródigo regresa a casa. Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre. ¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino!”, fue el mensaje con el que Pumas celebró su regreso.
EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻🦱— PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026
Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.
¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! 🫡
#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq
Uno de los grandes interrogantes entre los aficionados era qué número utilizaría Huerta en esta nueva etapa. Finalmente, durante su presentación en conferencia de prensa, se terminó revelando el dorsal que llevará el atacante mexicano en su esperado regreso al conjunto universitario.
El Chino Huerta tendrá el honor de utilizar el histórico número 10 de Pumas, un dorsal cargado de responsabilidad y que lo posiciona como una de las grandes figuras del equipo. Ahora, el extremo buscará responder dentro de la cancha y convertirse nuevamente en un referente para la afición universitaria.
Keylor Navas descarta oferta de la MLS para seguir en Pumas: el club que quiso llevárselo
Las palabras de Chino Huerta en conferencia de prensa
“Lo estoy disfrutando mucho desde ayer que aterricé en CDMX. La gente me demostró su cariño. Te hace estar contento con la decisión que uno tomó. Es una gran responsabilidad. No va a ser fácil, tienes más responsabilidad. Mis compañeros me recibieron de la mejor manera, sigue siendo la misma familia y eso me alegra mucho”, expresó en primer lugar.
Y siguió: “Fue fácil la decisión porque sabía que volvía a casa, que tenía las puertas abiertas. El club hizo mucho esfuerzo para poder estar acá y mi única forma de agradecerlo es adentro del campo. También me siento bendecido porque tuve otras propuestas, no solo de México sino de USA”.
En sintesis
- César “Chino” Huerta oficializó su regreso a Pumas UNAM tras su paso por Europa.
- El número 10 fue el dorsal asignado para Huerta en esta nueva etapa universitaria.
- Pumas UNAM presentó a su refuerzo en conferencia de prensa para el Apertura 2026.