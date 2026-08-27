El club mexicano le dio la bienvenida al futbolista que dejó Europa para regresar a la Liga MX.

Y un día César “Chino” Huerta regresó al futbol mexicano. Tras su corto paso por Europa, el extremo mexicano tomó la decisión de volver a jugar en Pumas UNAM durante esta temporada, en un regreso que rápidamente generó ilusión entre los aficionados universitarios.

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El club ya lo presentó oficialmente en sus redes sociales con una cálida bienvenida, consciente de que suma jerarquía y experiencia para afrontar el Apertura 2026. “El hijo pródigo regresa a casa. Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre. ¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino!”, fue el mensaje con el que Pumas celebró su regreso.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻‍🦱



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! 🫡

#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

Uno de los grandes interrogantes entre los aficionados era qué número utilizaría Huerta en esta nueva etapa. Finalmente, durante su presentación en conferencia de prensa, se terminó revelando el dorsal que llevará el atacante mexicano en su esperado regreso al conjunto universitario.

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El Chino Huerta tendrá el honor de utilizar el histórico número 10 de Pumas, un dorsal cargado de responsabilidad y que lo posiciona como una de las grandes figuras del equipo. Ahora, el extremo buscará responder dentro de la cancha y convertirse nuevamente en un referente para la afición universitaria.

Las palabras de Chino Huerta en conferencia de prensa

“Lo estoy disfrutando mucho desde ayer que aterricé en CDMX. La gente me demostró su cariño. Te hace estar contento con la decisión que uno tomó. Es una gran responsabilidad. No va a ser fácil, tienes más responsabilidad. Mis compañeros me recibieron de la mejor manera, sigue siendo la misma familia y eso me alegra mucho”, expresó en primer lugar.

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Y siguió: “Fue fácil la decisión porque sabía que volvía a casa, que tenía las puertas abiertas. El club hizo mucho esfuerzo para poder estar acá y mi única forma de agradecerlo es adentro del campo. También me siento bendecido porque tuve otras propuestas, no solo de México sino de USA”.

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