Toluca avanzó a la semifinal de la Leagues Cup 2026 y busca ganar por primera vez en su historia este torneo.

Toluca le ganó por 2-0 este miércoles a Austin con goles de Helinho y de Jorge Díaz Price y se clasificó a la semifinal de la Leagues Cup 2026. Ahora los Diablos Rojos se enfrentarán en la próxima instancia con Club León en lo que será un duelo entre dos equipos mexicanos.

Publicidad

Las dos semifinales serán disputadas por dos clubes de la Liga MX, lo opuesto a lo que sucedió en la edición pasada. Luego del triunfo ante Austin, Antonio Mohamed dio su opinión acerca del cruce contra Club León.

Antonio Mohamed sobre Club León

“Vamos a esperar a un León que viene en crecida, lo están viendo todos. Está en un gran nivel. Javier armó un gran plantel, ya llevando más tiempo trabajando, así que sabemos el grado de dificultad que va a tener ese partido. Va a ser una semifinal muy disputada”, aseguró el entrenador argentino.

"Vamos a esperar a un León que viene creciendo. Javier armó un buen plantel, así que sabemos que será una semifinal complicada. Nosotros queremos ganar el torneo y es nuestra única motivación".



Antonio Mohamed | D.T. @TolucaFC#DiablosTwitteros pic.twitter.com/Ui4fwoxK71 — Deportivista MX (@deportivistamx) August 27, 2026

Publicidad

Por otra parte, el Turco Mohamed mencionó que la motivación de Toluca es la de conseguir por primera vez este título: “Nosotros estamos clasificados ya para la Liga de Campeones de Concacaf, pero nosotros queremos ganar el torneo. A eso vinimos, a competir para ganar el torneo porque es una competición que el club no ha ganado y nosotros lo queremos ganar”.

Asimismo el DT argentino criticó que ninguna de la semifinal se juegue en el país: “Con respecto a jugar en casa, no hay ningún partido en México. Se van a jugar yo creo que con León en alguna sede que se elijan. Lo más cercano a México puede ser Los Ángeles, Houston, Dallas. Qué bueno que en esta edición han pasado los equipos mexicanos”.

Todavía está confirmado el día y horario de la semifinal, pero Toluca y Club León se enfrentarán el próximo martes o miércoles en busca de la gran final de la Leagues Cup 2026.

Publicidad

En síntesis