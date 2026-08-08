Inter Miami y Rayados se enfrentan por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Inter Miami y Rayados se enfrentan este sábado 8 de agosto en un duelo crucial de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 18:00hs (Tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo en el Nu Stadium de Miami.

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La previa del partido está inmersa en la triste noticia del fallecimiento de Jorge, el padre de Lionel Messi, a sus 68 años. Aún no hay confirmación pero se espera que el argentino no esté presente en el juego de este sábado frente a Rayados.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para seguir las acciones en vivo desde México, los aficionados deberán recurrir a la transmisión digital. El encuentro entre Inter Miami y Monterrey se transmitirá de forma exclusiva en streaming a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass. El compromiso no contará con señal en televisión abierta en el país.

La actualidad de ambos equipos

El Inter Miami llega con la moral en alto tras un contundente arranque en la competición. El equipo comandado en ataque por Lionel Messi viene de imponerse con autoridad por 4-2 ante el Atlético de San Luis en la primera jornada, en un partido donde el astro argentino destacó con un doblete y una asistencia. Las Garzas buscan amarrar su boleto a la siguiente ronda con un triunfo como locales.

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Por su parte, Rayados llega necesitado de una victoria tras caer por 2-1 frente a Orlando City en su debut en la Leagues Cup. El equipo de Matías Almeyda sabe que no existe margen de error si quiere seguir aspirando a clasificar a los cuartos de final, por lo que pondrá a su mejor alineación para hacerle frente al conjunto estadounidense.

En síntesis