Inter Miami confirma una baja sensible para enfrentar a Rayados en la Leagues Cup 2026

La franquicia de la MLS se verá las caras con el equipo de Monterrey este sábado por la Jornada 2.

Rayados enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi este sábado 8 de agosto por la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Matías Almeyda cayó en su presentación por 2-1 ante Orlando City y necesita un buen resultado este fin de semana para luchar por la clasificación contra Nashville.

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Ahora bien, en las últimas hora el Inter Miami confirmó una baja sensible para el encuentro con Rayados a través de un comunicado oficial. Puntualmente, la franquicia de la MLS reveló que el futbolista argentino Mateo Silvetti no estará disponible para el encuentro.

El atacante de 20 años se ha convertido de una pieza importante desde su llegada a Miami, tanto así que registra tres goles y tres asistencias en 13 partidos disputados por la Major League Soccer. Sin embargo, Rayados no tendrá que preocuparse por él este sábado en la Leagues Cup.

Mateo Silvetti no jugará contra Rayados por lesión

“Silvetti se sometió a evaluaciones médicas adicionales en las últimas horas, que confirmaron una dislocación en el hombro izquierdo sufrida durante el partido de la Leagues Cup contra el Atlético de San Luis”, informó Inter Miami este viernes a través de un comunicado oficial.

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Mateo Silvetti abandona el campo tras sufrir una lesión ante Atletico San Luis (Getty Images)

No obstante, la principal amenaza del Inter Miami se llama Lionel Messi. El astro argentino fue uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026 a sus 39 años y viene de marcar un doblete ante Atlético San Luis, tantos que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de la Leagues Cup (14).

En síntesis

Rayados enfrentará al Inter Miami este 8 de agosto por la Leagues Cup 2026 .

enfrentará al este por la . Mateo Silvetti es baja confirmada tras sufrir una dislocación en el hombro izquierdo .

es confirmada tras sufrir una . Lionel Messi alcanzó 14 goles y es el máximo goleador histórico del torneo.