Arrancó la segunda jornada de la fase de liga, y comenzaron a caer los equipos mexicanos del evento.

¡Un día explosivo! Este viernes 7 de agosto se dio inauguración a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026, con cinco compromisos que serán decisivos de cara a lo que viene. Como la fase de liga cuenta con solo tres fechas, cada partido y cada tanteador es trascendental para definir a quienes clasificarán a la siguiente ronda del campeonato.

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Desafortunadamente para ellos, Pumas UNAM y Atlas perdieron y están virtualmente eliminados de la carrera por conseguir un boleto a cuartos de final del certamen. Con dos derrotas en dos presentaciones, sus caídas del día de hoy son de lo más destacado de la tarde-noche y los condenan a apagar su ilusión por el título.

Todos los resultados del viernes en la Leagues Cup 2026:

Los marcadores finales de los encuentros que dieron comienzo a la segunda jornada de la fase de liga de la competencia:

Charlotte FC 2-0 Atlas:

Goles: Abada y Smalls (C).

Columbus Crew 2-1 Pachuca:

Méndez y Gazdag (C) e Idrissi (P).

Cincinnati 2-0 Pumas:

Goles: Bucha y Dem (C).

Tigres 0(4)-(2)0 Minnesota United.

Goles: sin goles.

Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juárez.

Goles: Badwal (V), Ayón, Estupiñán y Ricardinho (J).

Pachuca, otro que cayó esta tarde en EEUU [Foto: Getty]

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¿Quiénes son los líderes de la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026?

En la tabla de la zona de la Liga MX, FC Juárez encabeza el listado de equipos mexicanos, con 6 puntos cosechados hasta aquí y una diferencia de gol de +3. Por detrás, completan los puestos de clasificación Tigres, con 4 unidades, y Toluca y Club América, con 3 puntos pero a falta de sus juegos pendientes de la fecha.

En la tabla de la zona de la MLS, Charlotte FC manda en el ranking de clubes estadounidenses, con 6 puntos logrados por ahora y una diferencia de gol de +5. Sus más inmediatos perseguidores que también se están clasificando son Cincinnati, con 4 unidades, y Columbus Crew y Portland Timbers, con 3 unidades.

La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el viernes: