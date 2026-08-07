Bayern Múnich y Aston Villa se ven las caras este viernes en un partido amistoso de pretemporada que tendrá lugar en Hong Kong. Ambos entrenadores ya avisaron que pondrán equipos con varios titulares por lo que se espera un encuentro atractivo.
El duelo se disputará en el estadio Kai Tak Sports Park y comenzará a las 6:00 hs (centro de México). A continuación conoce el horario en otros países, cómo sintonizarlo en vivo y las probables alineaciones.
Luis Diaz en el amistoso contra Jeju SK FC (Getty Images)
Hora del partido Bayern Múnich vs. Aston Villa
- México, Costa Rica, Guatemala: 6:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 8:00 hs
- Argentina, Uruguay: 9:00 hs
- España: 14:00 hs
Dónde ver Bayern Múnich vs. Aston Villa
El partido amistoso entre Bayern Múnich y Aston Villa será transmitido en directo por la plataforma y canal oficial FC Bayern TV PLUS. Esto quiere decir que no se podrá ver por canales de cable o TV abierta.
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Las alineaciones
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Brown; Binder, Aleksandar Pavlović; Boey, Cardozo, Bischof e Ibrahimovic.
- Aston Villa: Bizot; Matty Cash, Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Emiliano Buendía, Joao Gomes, Kamara, Guessand, Madjo; Hemmings