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Bayern Múnich vs. Aston Villa: hora, dónde ver EN VIVO y las alineaciones del amistoso

El equipo Bávaro y los Villanos miden fuerzas en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong en un nuevo partido de pretemporada.

Bayern Múnich y Aston Villa se enfrentan en un amistoso de preparación
© Imagen propiaBayern Múnich y Aston Villa se enfrentan en un amistoso de preparación

Bayern Múnich y Aston Villa se ven las caras este viernes en un partido amistoso de pretemporada que tendrá lugar en Hong Kong. Ambos entrenadores ya avisaron que pondrán equipos con varios titulares por lo que se espera un encuentro atractivo.

El duelo se disputará en el estadio Kai Tak Sports Park y comenzará a las 6:00 hs (centro de México). A continuación conoce el horario en otros países, cómo sintonizarlo en vivo y las probables alineaciones.

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Luis Diaz en el amistoso contra Jeju SK FC (Getty Images)

Luis Diaz en el amistoso contra Jeju SK FC (Getty Images)

Hora del partido Bayern Múnich vs. Aston Villa

  • México, Costa Rica, Guatemala: 6:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 8:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 9:00 hs
  • España: 14:00 hs

Dónde ver Bayern Múnich vs. Aston Villa

El partido amistoso entre Bayern Múnich y Aston Villa será transmitido en directo por la plataforma y canal oficial FC Bayern TV PLUS. Esto quiere decir que no se podrá ver por canales de cable o TV abierta.

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Las alineaciones

  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Brown; Binder, Aleksandar Pavlović; Boey, Cardozo, Bischof e Ibrahimovic.
  • Aston Villa: Bizot; Matty Cash, Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Emiliano Buendía, Joao Gomes, Kamara, Guessand, Madjo; Hemmings
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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