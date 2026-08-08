Matías Almeyda habló en la previa al partido ante Inter Miami sobre la polémica que se generó en torno a Erik Lamela.

Rayados juega este sábado 8 de agosto frente a Inter Miami por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Monterrey viene de perder por 2-1 con Orlando City en el debut, por lo que el club regiomontano necesita ganar para seguir con la ilusión de avanzar de ronda.

Publicidad

Por otra parte, en los últimos días se generó una polémica porque Erik Lamela, ex jugador y actual auxiliar de Matías Almeyda, fue registrado como utilero en el cuerpo técnico debido a que el argentino aún no tiene un permiso para ejercer como asistente.

La palabra de Matías Almeyda

Muchos acusaron a Matías Almeyda y a Rayados de tramposos por esta razón. Y el entrenador argentino salió a responderles en conferencia de prensa: “Mi amigo y compañero de trabajo, Erik Lamela, está haciendo su curso de entrenador. En España no le dieron un papel para que pudiese ingresar como auxiliar de manera correcta. Existe la posibilidad, que no es ninguna trampa, de inscribirlo como utilero“, comenzó diciendo el técnico.

“Ahora, me resultó raro esto, me molestó porque no está fuera de la ley, porque Lamela tranquilamente podría ser utilero. Cuando hablan de utileros, están denigrando a los utileros, ¿saben lo que trabajan? Lamela no es utilero y los tres que tenemos son unos capos. Cada vez que alguien hace el comentario de ‘Lamela, de la Champions a utilero’, es lo que yo hablé del odio, resentimiento. No hay ningún beneficio de que Lamela esté o no en el banco”, agregó el argentino.

Publicidad

Y terminó con la polémica por Erik Lamela.



“Está haciendo su curso de entrenador. No es ninguna trampa, me molestó porque no está fuera de la ley, porque cuando hablan de utilero denigran al utilero, los 3 que tenemos son unos capos”.#LeaguesCup pic.twitter.com/WcbBLx6B5t — PressPort (@PressPortmx) August 7, 2026

“No discriminemos, estoy en contra de la discriminación. Lo de Lamela legalmente cuesta, lo puedo inscribir como lo que se quiera, ¿o hay que hacer un curso para ser utilero? Si están buscando cosas, las buscarán porque soy argentino, quizás, ojalá que no. No se preocupen porque mi compañero Lamela ya empezó a ver los partidos desde afuera gracias a todos los que hicieron esta investigación”, concluyó Matías Almeyda.

Rayados buscará el triunfo en la Leagues Cup ante un Inter Miami en el que no jugaría Lionel Messi debido a que este sábado Jorge, el padre del argentino, falleció a los 68 años luego de atravesar una grave enfermedad.

Publicidad

En síntesis