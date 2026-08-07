El extremo que quieren las 'Águilas' habló por primera vez de su futuro y de la chance de desembarcar en Coapa.

Mientras se define la situación de Brian Rodríguez, el Club América entró en negociaciones para fichar a Jaminton Campaz, tal se reportó desde hace días en este medio. El ‘Bicho’ es el apuntado de la directiva para darle competencia a su compatriota Oscar Perea, uno de los refuerzos que ya está entrenándose en el predio azulcrema.

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En tanto las autoridades de ambos clubes intercambian ofertas por su ficha, Campaz aportó gol y asistencia para el triunfo de Rosario Central, este viernes por la noche. Aplaudido por todos los fanáticos del ‘Canalla’, el atacante colombiano dejó la cancha emocionado por el afecto recibido, en medio de los rumores de traspaso.

Luego de su soberbia actuación de hoy por la Liga Argentina, Jaminton Campaz rompió el silencio sobre su futuro y platicó por primera vez respecto a su devenir deportivo. Al mismo tiempo que la afición de Rosario Central le pedía a gritos que no se fuera, el periodista de la señal de TNT Sports le consultó sobre la opción del Club América.

El festejo de Campaz tras su gol en Argentina.

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Aunque no quiso explayarse para no entorpecer las negociaciones, el futbolista se expresó en torno a lo que será de su carrera para la segunda mitad de este 2026. “Todo esta abierto, si es la hora de salir, salimos; si es la hora de quedarme, me quedo, estoy a disposición. Si se da la oportunidad de irme me voy a ir por la puerta grande”, sentenció Campaz desde el campo de juego del Gigante de Arroyito apenas hace unos minutos.

Desde Rosario Central no descartan en absoluto su transferencia al América y adelantan que si las Águilas mejoran la oferta, están dispuestos a dejarlo ir. Ante la chance de perder al delantero, en el equipo argentina ya se metieron en el mercado a buscar posibles reemplazos. En este momento, el balón lo tienen Santiago Baños y compañía.

Ángel Di María comentó la posible salida de Campaz al América:

El campeón del mundo con Argentina, actualmente referente y capitán de Rosario Central, también se hizo eco de los trascendidos y la posibilidad. “¡Lo convencimos por un partido más! Jajajaja. Jaminton está bien, está feliz, es decisión de él, decisión del club, a veces se necesita también hacer una venta. Es como que son muchas cosas que se meten en el medio. El otro día que él no entrenó le hablé y le dije que él decida lo que quiera y que nosotros y la gente lo vamos a bancar porque dio mucho acá. Si se queda estaremos felices, y si se va estaremos felices porque es un paso importante en su carrera”

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La ovación de la afición de Rosario Central a Jamilton Campaz tras su gol: