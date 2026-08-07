Dónde ver EN VIVO Tigres UANL vs. Minnesota United por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Tigres UANL disputará este viernes su segundo compromiso en la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano se mide ante Minnesota United en la Jornada 2 de la fase de grupos. El encuentro está programado para arrancar a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota.

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Los Felinos buscan dar un paso firme en la tabla tras un disputado arranque. Al tratarse de un duelo directo frente a un rival de la MLS, Tigres intentará imponer su jerarquía y asegurar unidades clave para avanzar de ronda dentro del certamen binacional.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición Universitaria en México, la transmisión del partido entre Tigres y Minnesota United estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante el paquete del MLS Season Pass. En esta ocasión, el duelo no contará con señal por televisión abierta en territorio mexicano.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León llega a esta segunda fecha luego de un inicio cardiaco. En la primera jornada, Tigres empató en el tiempo regular ante Real Salt Lake pero rescató dos puntos tras imponerse 6-5 en la definición por penales. Una victoria en los 90 minutos ante Minnesota le daría absoluta tranquilidad para la última jornada.

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Por su parte, Minnesota United llega sumamente presionado tras tropezar en su debut. El equipo estadounidense cayó 1-2 ante FC Juárez en su propia casa, por lo que se encuentra en el fondo de su sector sin unidades. Los comandados por ‘The Loons’ necesitarán salir a buscar el triunfo si desean mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

En síntesis