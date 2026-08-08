Sebastián Córdova se lesionó en el juego ante Cincinnati por la Leagues Cup. Todavía no hay comunicado oficial sobre su situación.

Pumas perdió por 2-0 con Cincinnati este viernes en la segunda jornada de la Leagues Cup y acumuló su segunda derrota en el torneo. Fue un resultado decepcionante para el club auriazul, que intentó recuperarse luego de la caída en el debut contra Charlotte.

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Además de la derrota, a Pumas se le sumó una mala noticia relacionada a Sebastián Córdova, quien tuvo que salir del campo a los 85 minutos del partido debido a una lesión en la rodilla. Esteban Solari dio más detalles sobre el jugador en conferencia de prensa.

La palabra de Esteban Solari

“Estamos todos preocupados por él. Tuvo un episodio donde se le enganchó la rodilla y obviamente sintió algo. Lo revisaron, está bien. Lo bueno es que él tiene buenas sensaciones. Aparentemente hay que esperar un poco y hacerle un estudio para no precipitarnos”, comenzó diciendo el entrenador de Pumas.

“Tenemos la esperanza de que no sea nada porque realmente él se ve con buen ánimo y esperamos que no sea nada. Así que tenemos que esperar y a partir de los estudios vamos a poder decir lo que es. Ojalá que no tenga nada porque es un jugador muy importante para nosotros“, agregó Esteban Solari.

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Sebastián Córdova con Pumas (Getty Images)

Sebastián Córdova ingresó en el juego de este viernes en el minuto 65 y solo pudo estar un rato antes de tener que ser sustituido por la lesión en la rodilla. Ahora queda esperar a que el club le haga estudios y luego comunique el parte médico.

El próximo partido de Pumas

Después de perder con Charlotte y Cincinnati, el último partido de Pumas en la Leagues Cup 2026 será el próximo martes frente a Columbus Crew. Queda por ver si Esteban Solari cuida jugadores para ese encuentro pensando en el reinicio de la Liga MX.

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En síntesis