¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Rayados por la Leagues Cup 2026

Lionel Messi atraviesa horas difíciles tras la confirmación del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El ’10’ del Inter Miami retomó la temporada el 1 de agosto por la MLS y luego marcó un doblete en la goleada por 4-2 sobre Atlético San Luis por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.
Ahora, la franquicia de Florida debe enfrentar a Rayados de Monterrey este sábado 8 de agosto desde las 18:00 hs (CDMX), mismo día en el que se dio a conocer la muerte de Jorge Messi. En este contexto, la principal duda está en si Lionel jugará o no el partido de esta tarde.
Aunque desde Inter Miami todavía no se pronunciaron al respecto, todo apunta a que Messi será una de las bajas del equipo estadounidense en el choque con Rayados. De confirmarse, se sumaría a la ausencia de su compatriota Mateo Silvetti por lesión.
Lionel Messi se ausentaría ante Rayados (Getty Images)
Probable alineación de Inter Miami
- Rocco Ríos Novo
- Ian Fray
- Fricio Caicedo
- Micael dos Santos Silva
- Noah Allen
- Yannick Bright
- Casemiro
- David Ruiz
- Rodrigo De Paul
- Telasco Segovia
- Dániel Pintér
Mientras Lionel Messi gana 25 millones en Inter Miami, el salario que percibiría Chucky Lozano en LA Galaxy
Probable alineación de Rayados
- Luis Cárdenas
- Carlos Salcedo
- Víctor Guzmán
- Daniel Aceves
- Lucas Ocampos
- Orbelín Pineda
- Tecatito Corona
- Óliver Torres
- Luca Orellano
- Hugo Cuypers
- Diego Rossi