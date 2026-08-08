¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Rayados por la Leagues Cup 2026

El equipo de Monterrey visita a las Garzas por la Jornada 2 y todos se preguntan si el astro argentino jugará tras el fallecimiento de su padre.

Lionel Messi atraviesa horas difíciles tras la confirmación del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El ’10’ del Inter Miami retomó la temporada el 1 de agosto por la MLS y luego marcó un doblete en la goleada por 4-2 sobre Atlético San Luis por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

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Ahora, la franquicia de Florida debe enfrentar a Rayados de Monterrey este sábado 8 de agosto desde las 18:00 hs (CDMX), mismo día en el que se dio a conocer la muerte de Jorge Messi. En este contexto, la principal duda está en si Lionel jugará o no el partido de esta tarde.

Aunque desde Inter Miami todavía no se pronunciaron al respecto, todo apunta a que Messi será una de las bajas del equipo estadounidense en el choque con Rayados. De confirmarse, se sumaría a la ausencia de su compatriota Mateo Silvetti por lesión.

Lionel Messi se ausentaría ante Rayados (Getty Images)

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Probable alineación de Inter Miami

Rocco Ríos Novo

Ian Fray

Fricio Caicedo

Micael dos Santos Silva

Noah Allen

Yannick Bright

Casemiro

David Ruiz

Rodrigo De Paul

Telasco Segovia

Dániel Pintér

Probable alineación de Rayados