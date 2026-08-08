Falleció Jorge, padre de Lionel Messi, a los 68 años de edad: luto en Argentina y el mundo del futbol

Se confirmó este sábado el fallecimiento de Jorge, el padre de Lionel, quien atravesaba una dura enfermedad.

El mundo del fútbol y la familia Messi están de luto tras la dolorosa pérdida de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina. La noticia ha conmocionado a todos este sábado 8 de agosto, día en el que el argentino tenía que jugar con Inter Miami por la Leagues Cup 2026 ante Rayados.

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Jorge fue una figura clave en la carrera y la vida de Lionel. El padre fue su representante a lo largo de su etapa futbolística y también fue el encargado de llevarlo a España para que pueda realizar su tratamiento de crecimiento en Barcelona, club que lo ayudó para que pueda cumplir su sueño de jugar al futbol.

Lionel Messi atravesó un momento emocionante durante el Mundial 2026 tras un gol a Argelia al emocionarse y ponerse a llorar. “Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso”, dijo el astro argentino en zona mixta.

Sus palabras dejaron entrever que algo grave ocurría lejos de la cancha con su padre Jorge, aunque en ese momento prefirió no dar más detalles para preservar la intimidad familiar. Unos días después de la Copa del Mundo, la noticia del fallecimiento se confirmó.

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Este sábado 8 de agosto se confirmó la triste noticia que tanto se temía. Jorge Messi, quien siempre acompañó y apoyó a su hijo en cada paso de su carrera, no pudo superar el delicado problema de salud que atravesaba. Su partida a los 68 años ha sumido a la familia, a la Argentina y a todos los aficionados de Lionel en un profundo dolor.