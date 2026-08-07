Real Madrid parecía llevar la delantera por Rodri Hernández, pero todo cambió en las últimas horas.

El mercado europeo dio un giro de 180 grados en las últimas horas con la revelación de que Rodri Hernández se acercó al Barcelona y su fichaje por Real Madrid, el cual parecía inminente, al final no se concretaría por la demora del conjunto merengue.

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Tras conocer que al centrocampista español le gustaría jugar en el Barcelona, el equipo culé hizo una primera oferta al Manchester City para comprar a Rodri, aunque la misma no se acerca a lo que pretende el equipo inglés.

La primera oferta del Barcelona

Según lo informado por el periodista David Ornstein de The Athletic, Manchester City quiere recibir aproximadamente 80 millones de euros para vender a Rodri. Y la primera propuesta de Barcelona fue de 45 millones de euros sumando algunas bonificaciones.

Es evidente que esta primera oferta no se acerca a lo que pretende Manchester City, por lo tanto las negociaciones seguirán en las próximas horas y días. De acuerdo a David Ornstein, el español prioriza jugar en el Barcelona por sobre cualquier otro equipo.

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Manchester City quiere 80 millones de euros por Rodri (Getty Images)

Entonces el equipo culé sabe que tiene la ventaja para quedarse con Rodri, pero el Barcelona deberá aumentar considerablemente la cifra de la primera oferta que realizó por el futbolista.

Frenkie de Jong está lesionado y Hansi Flick no podrá contar con el neerlandés por varios meses. En este sentido el Barcelona necesita sumar un centrocampista más al plantel y Rodri encajaría como anillo al dedo por su jerarquía, experiencia y liderazgo.

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En síntesis