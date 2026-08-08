Dónde ver EN VIVO Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Chivas disputa este sábado su segundo compromiso correspondiente a la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026. El rival del Rebaño Sagrado en esta Jornada 2 es el FC Dallas de la MLS y el encuentro comenzará a las 19:00hs (Ciudad de México) en el PayPal Park de San José, California.

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El equipo comandado por Gabriel Milito llega con la obligación de sumar de a tres puntos tras un debut complicado en el certamen, por lo que el margen de error se ha reducido drásticamente en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Dónde ver en vivo Chivas vs. FC Dallas

La excelente noticia para los aficionados del Rebaño Sagrado es que el partido de Chivas frente a FC Dallas contará con múltiples opciones de transmisión por televisión abierta y de paga en territorio mexicano.

El duelo de la Leagues Cup 2026 podrá verse a través de Canal 5, Imagen Televisión (Canal 3) y TUDN. A su vez, el encuentro también será transmitido vía streaming por Apple TV mediante el MLS Season Pass.

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¿Cómo llegan los equipos?

Chivas llega con la necesidad de ganar tras un amargo empate en su debut frente al LAFC, donde el Rebaño no logró asegurar el punto extra al caer en la tanda de penales. A pesar de este tropiezo a nivel grupal, el plano individual le sonríe a Roberto Alvarado, quien se ha consolidado como el motor ofensivo del equipo anotando en sus últimos tres partidos de manera consecutiva.

Por su parte, el FC Dallas intentará aprovechar la localía en territorio estadounidense para frenar a la escuadra mexicana en este vibrante choque. La franquicia de Texas viene de vencer a Querétaro por 2-0.