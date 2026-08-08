Ferencváros vs. Real Madrid: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

El Merengue visita al equipo húngaro para disputar un nuevo partido de pretemporada en el Groupama Arena de Budapest.

Ferencváros y Real Madrid se enfrentan este sábado 8 de agosto en un emocionante encuentro correspondiente a la gira de amistosos de pretemporada. El partido se llevará a cabo en el Groupama Aréna de Budapest y comienza a las 11:00 hs (Ciudad de México), lo que equivale a las 14:00 hs en horario local.

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Este compromiso representa una de las últimas pruebas de preparación antes del arranque oficial de las competiciones en Europa. Para el conjunto merengue, actualmente dirigido por José Mourinho, el viaje a Hungría es una oportunidad ideal para darle rodaje al equipo titular y seguir integrando a los futbolistas que disputaron el Mundial.

Federico Valverde y Endrick en el amistoso entre Real Madrid y Fiorentina (Getty Images)

Hora del partido Ferencváros vs. Real Madrid

México, Costa Rica, Guatemala : 11:00 hs

: 11:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 12:00 hs

: 12:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 13:00 hs

: 13:00 hs Argentina, Uruguay : 14:00 hs

: 14:00 hs España: 19:00 hs

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Dónde ver el partido en vivo

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: CBS Sports Network y fuboTV

CBS Sports Network y fuboTV Sudamérica: ESPN (Argentina/Colombia), DIRECTV Sports y Disney+ Premium

ESPN (Argentina/Colombia), DIRECTV Sports y Disney+ Premium España: Real Madrid TV

Alineaciones confirmadas

Ferencváros: Dibusz; Zohoré, Osváth, Gómez, Cadu; Kanikovszki, Arzani, Rommens; Csirkovics, Joseph y Varga.

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Mario Rivas, Joan Martínez, Carreras; Camavinga, Valverde; Güler; Alexis Ciria, Brahim Díaz y Endrick.

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Actualidad de los equipos

Por el lado del local, el Ferencváros llega a este amistoso con mucho mayor ritmo competitivo. El conjunto húngaro ya comenzó su campaña oficial tanto en el ámbito nacional como en Europa, logrando avanzar en las fases previas de la Europa League tras superar con éxito al Vojvodina y al Twente. Buscarán hacer valer su localía y aprovechar su buena forma física en el mediocampo.

Por su parte, el Real Madrid cerró la temporada pasada sin títulos de liga y se encuentra en una fase de reconstrucción anímica y táctica. El equipo de Mourinho viene de empatar 2-2 ante la Fiorentina y de vencer 3-1 al Leganés en sus primeros ensayos. Para este encuentro se espera ver en acción a figuras clave como Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold y el brasileño Endrick, buscando afianzar su sistema de juego antes de que suene el silbato inicial de La Liga.