La franquicia de la MLS se pronunció oficialmente tras la noticia del fallecimiento del padre de su máxima figura.

Inter Miami se pronunció tras la muerte de Jorge, el padre de Lionel Messi con un breve comunicado. El capitán de la Selección Argentina viaja a Rosario y no jugará este sábado ante Rayados de Monterrey, por la Leagues Cup 2026.

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La franquicia de la MLS tardó varias horas en manifestarse sobre la trágica noticia, pero finalmente publicó un escueto comunicado a las 13:40 hs (CDMX) en el que expresó sus condolencias por la trágica noticia. Sin embargo, no se refirió a la presencia del futbolista argentino en el partido de esta noche en el escrito.

El comunicado de Inter Miami

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, reza el escrito publicado por Inter Miami.

Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

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Barcelona también emitió un comunicado

El Barça fue uno de los primeros clubes en pronunciarse por la muerte de Jorge Messi. “El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo“, reza un fragmento del comunicado.

El comunicado que publicó Barcelona por la muerte de Jorge Messi (@FCBarcelona_es)

En síntesis

Lionel Messi viajará a Rosario y no jugará este sábado ante Rayados.

viajará a Rosario y no jugará este sábado ante Rayados. Inter Miami publicó un comunicado oficial con sus condolencias a las 13:40 hs.

publicó un comunicado oficial con sus condolencias a las 13:40 hs. Jorge Messi falleció y el club FC Barcelona también emitió un comunicado en agradecimiento.