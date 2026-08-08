Barcelona vs. Nottingham Forest: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por el amistoso internacional

Los Blaugranas enfrentan al equipo inglés en el marco de un triangular de pretemporada que se disputa en Italia.

FC Barcelona y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 8 de agosto por un partido amistoso correspondiente a la pretemporada europea. El encuentro se lleva a cabo en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Udine (Italia) y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este encuentro se disputa bajo un formato especial de 45 minutos debido a que forma parte de la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo triangular en el que también participa el club local, Udinese. El equipo dirigido por Hansi Flick todavía busca su puesta a punto ideal para la temporada y para eso deberá probar sus piezas frente al Nottingham Forest.

Horario del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 13:00 hs

: 13:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 14:00 hs

: 14:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 15:00 hs

: 15:00 hs Argentina, Uruguay : 16:00 hs

: 16:00 hs España: 21:00 hs

Dónde ver en vivo Barcelona vs. Nottingham Forest

El partido entre FC Barcelona y Nottingham Forest de este sábado 8 de agosto por el triangular amistoso se puede ver en México, al igual que en gran parte de América, a través de Barça Play como plataforma de streaming oficial

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México: Barça Play

Barça Play Centroamérica: Barça Play

Barça Play Sudamérica: Barça Play

Barça Play Estados Unidos: CBS Sports Golazo, Paramount+

CBS Sports Golazo, Paramount+ España: Barça Play, Movistar Plus+, TV3, 3Cat

Alineaciones confirmadas

Barcelona: Szczęsny; Gerard Martín, Christensen, Fariñas, Xavi Espart; Marc Bernal, Fermín, Pesquer, Raphinha, Abdelkarim, Adeyemi.

Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenkovic, Murillo, Sangaré, Aina; Gibbs-White, Cunha, Ndoye, McAtee; Igor Jesus.

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Actualidad de los equipos

Por el lado del equipo culé, el FC Barcelona llega a este torneo triangular enfocado en sumar minutos de calidad y asimilar el esquema de su nuevo entrenador. El conjunto catalán busca afinar detalles físicos y futbolísticos mientras espera la incorporación de nuevos refuerzos, con el objetivo de llegar a tope al arranque de LaLiga y volver a ser protagonista en la Champions League. Último resultado: empate 2-2 con Birmingham.

Por su parte, Nottingham Forest encara este compromiso internacional con la intención de medirse ante uno de los clubes más grandes de Europa en un exigente duelo de preparación. El equipo inglés viene trabajando intensamente de cara a la Premier League y buscará imponer su dinamismo y juego físico en los 45 minutos que dura este electrizante choque de verano. Último resultado: derrota por 4-1 ante Sporting CP.