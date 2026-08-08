Dónde ver el Real Salt Lake vs Atlante

Este sábado el Atlante regresa a la actividad para ponerse como uno de los líderes de la Liga MX en la Leagues Cup 2026. Después de haberle ganado al Vancouver Whitecaps en la primera fecha con un marcador de 1-0 en esta ocasión tendrá que medirse ante el Real Salt Lake para posicionarse como uno de los equipos mexicanos líderes en la competencia.

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¿Cuándo y a qué hora es el Real Salt Lake vs Atlante?

Este partido, se llevará a cabo en el America First Field en Sandy, Utah, Estados Unidos. La cita es este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas del centro de México. En esta ocasión, los liderados por Miguel Herrera buscan alcanzar su segunda victoria en esta competencia internacional, después de haber conseguido victorias en sus últimos dos juegos.

¿Dónde ver el partido de Leagues Cup?

Debido a que este torneo es exclusivo, en esta ocasión el partido sólo podrá verse a través de la plataforma de streaming de Apple TV, ya que es la única que lo transmite en México. Por lo que para acceder a este enfrentamiento, tendrá que hacerse con el pago de esta suscripción, ya que no irá por Imagen TV en televisión abierta como otros duelos.

¿Cómo llegan los equipos?

Hay que recordar que hasta el momento el conjunto azulgrana está en la posición número 5 de la tabla del Grupo A, que son precisamente los mexicanos, ya que suma apenas 3 puntos. De conseguir la victoria, lo pondría de manera inmediata en el segundo lugar, pero dependerá de los resultados de América, Cruz Azul, Toluca y León.

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Por su parte el RSL está en la posición número 12 de la tabla del Grupo B, luego de que empatara en el encuentro con Tigres en la primera fecha y obtuviera el único punto que tiene a través de la tanda de penales al vencer a los mexicanos. De conseguir la victoria podría llegar al tercer puesto con 4 unidades, pero dependerá de otros clubes.

En síntesis