Mientras Lionel Messi gana 25 millones en Inter Miami, el salario que percibiría Chucky Lozano en LA Galaxy

El futbolista mexicano no seguirá en San Diego FC y está todo dado para que siga su carrera en otro equipos de la MLS para esta temporada.

Hirving “Chucky” Lozano está muy cerca de dar un nuevo paso en su carrera. Todo indica que el extremo mexicano dejará San Diego FC para convertirse en nuevo futbolista de Los Angeles Galaxy, donde buscará relanzar su carrera después de un año muy complicado.

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Su salida se explica por la mala relación que mantuvo con el entrenador de San Diego FC, situación que terminó dejándolo completamente fuera de los planes del equipo. Como consecuencia, el mexicano no disputó un solo partido oficial durante la temporada 2026 y entrenó por separado durante varios meses.

De acuerdo con la información de The Athletic, la operación se realizará a préstamo. Los Angeles Galaxy incorporará al atacante como Jugador Franquicia, aunque todavía restan detalles para cerrar el acuerdo definitivo entre ambas instituciones.

A pesar del cambio de equipo, Lozano mantendrá un salario superior a los 9 millones de dólares por temporada, una cifra que lo ubica entre los futbolistas mejor pagados de toda la MLS. Además, San Diego FC, club dueño de su pase, seguirá haciéndose cargo de una parte importante de ese contrato.

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La diferencia entre el salario de Chucky Lozano y Lionel Messi

Aunque Hirving Lozano percibe uno de los contratos más altos de la Major League Soccer, todavía está lejos del futbolista mejor remunerado de la competencia. Ese lugar le pertenece a Lionel Messi, quien cobra 25 millones de euros por temporada en Inter Miami y lidera ampliamente el ranking salarial de la MLS.

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