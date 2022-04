Estamos a muy poco tiempo para lo que va a ser la disputa del partido de IDA en la final de la Concachampions. En este caso, Pumas UNAM se enfrentará contra Seattle Sounders en el duelo entre Liga MX y MLS por ver quién levantará el título. Además de sumar un título internacional como también prestigio, hay otro gran premio el que ofrece levantar este trofeo el día miércoles 4 de mayo.

Como viene ocurriendo desde el año 2005, el ganador de la competición se clasificará al Mundial de Clubes. Pero lo que todavía no se conoció aún es que dicho certamen que organiza la FIFA tenga su disputa. Es por ello que te contamos cuál es la situación hoy en día del gran certamen internacional del planeta.

¿Se jugará el Mundial de Clubes en 2022?

Todavía no hay una confirmación oficial al respecto, incluso no se sabe si se disputará en 2023. ¿Qué es lo que ocurre? La idea es que el próximo Mundial de Clubes tenga el nuevo formato de 24 equipos propuesto e implementado por la FIFA. Entonces podría ocurrir que tanto el 2022 como el 2023 (a menos que se realice en este último año) no se lleve a cabo la competición.

El mandamás del fútbol mundial, Gianni Infantino, dejó en claro que la idea del nuevo Mundial de Clubes es que se realice en el mes de julio 2024. Son tres los equipos que clasificarán por parte de Concacaf en la distribución de los 24 cupos para seis confederaciones. Todavía no está confirmado si los que ocuparán esas plazas serán los campeones de cada año del certamen a partir de 2022, o si se sumará Monterrey, el ganador del 2021.

Recordemos que todo lo mencionado anteriormente tenía un plan de disputa desde los días 17 de junio al 4 de julio de 2021, sin embargo, todas las secuelas y modificación de calendarios que ocasionó la vigente pandemia por Covid-19 alteró absolutamente todo. Es por ello que se habla de empezar en 2024 el longevo Mundial de Clubes, aunque ese mismo año se disputarán la Eurocopa y Copa América de selecciones, por lo que se vendrá el debate de cuándo ejercer la competición.