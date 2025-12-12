Luego de varios años de crecimiento constante, Inter Miami tocó su ‘peak’ al consagrarse campeón de la MLS. El joven club de los Estados Unidos coronó un proceso exitoso con el título más importante del país, y alcanzó el cielo con las manos. No obstante, el grupo continúa con hambre de gloria e irá detrás de nuevos objetivos.

Publicidad

Publicidad

Es una realidad que, pese a que las cosas se venían realizando de buena manera en la institución, la llegada de Lionel Messi generó un impacto a todos los niveles. Esto no solo tiene que ver con los trofeos conseguidos, como el último logrado en Major League Soccer, sino también en lo que refiere a capacidad de involucrarse en el mercado.

En las ‘Garzas’ entendieron que formar un equipo alrededor de Messi era la fórmula indicada. Por ello, primero trajeron a varios de sus ex compañeros de Barcelona (Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez), pero recientemente han aplicado algo nuevo. La plantilla se ha llenado de jugadores argentinos, algunos de los cuales el propio “10” no conocía pero con los que puede compartir un vínculo más empático por costumbres y formas.

A todos los que previamente compartían plantilla con el astro albiceleste, en las próximas horas se agregará otro más. Facundo Mura, lateral derecho de 26 años, será refuerzo del Inter Miami para la temporada 2026. El marcador de punta nacido en General Roca es la primera cara nueva confirmada en el equipo de cara a la siguiente temporada de la MLS.

Publicidad

Publicidad

Según César Luis Merlo, periodista que destapó la noticia, el defensor se incorporará en condición de libre tras no renovar su contrato con Racing. De esa manera, el elenco estadounidense se ahorrará de abonar una tasa de transferencia. Una vez viajado a Estados Unidos, firmará un contrato por los próximos tres años, hasta Diciembre 2028.

Facundo Mura, que se sumará a las filas de Inter Miami tras jugar la final de su Liga, arriba para reemplazar a Marcelo Weigandt, otro argentino. El lateral de Boca Juniors finalizó su cesión en el club de Fort Lauderdale, que decidió no hacer uso de la opción de compra. Así, Weigandt volverá a Boca Juniors y Mura ocupará su lugar proveniente de Racing.

Con la contratación de Facundo Mura, la plantilla principal del equipo de Leo Messi contará con ¡10 jugadores argentinos! de cara al 2026. Estos son Oscar Ustari, Rocco Ríos Novo, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende (por este último se está negociando la ejecución de la opción de compra).

Publicidad