Qué pasa si Tigres UANL pierde, empata o gana contra Forge FC por la Concachampions 2026

Tigres UANL se prepara para recibir a Forge FC en el partido de vuelta de la primera fase de la Concachampions 2026. El duelo se jugará en el Estadio Universitario “El Volcán” desde las 21:00 horas de la CDMX. La ida, disputada en Canadá, terminó 0-0 bajo temperaturas muy bajas, dejando abierta la serie para ambos equipos.

Los felinos llegan con la ventaja de jugar en casa y con el favoritismo de su lado, gracias a la experiencia de jugadores como Guido Pizarro y la solidez mostrada en el torneo local.

Qué pasa si Tigres gana

Si Tigres se queda con el triunfo en casa, avanzará automáticamente a la siguiente fase de la Concachampions. El equipo confirmaría su favoritismo y seguiría siendo uno de los candidatos al título, reforzando su confianza de cara a los próximos cruces.

Qué pasa si empata

En caso de un empate 0-0, el partido se extenderá a tiempo extra, dividido en dos periodos de 15 minutos cada uno. Si el marcador sigue igual tras la prórroga, la serie se definirá desde los penales, en un escenario de máxima tensión.

Si el empate termina con goles (1-1 o más), Forge FC avanzará gracias a la regla del gol de visitante, por lo que los felinos deberán atacar para asegurar la clasificación sin depender de los penales.

Qué pasa si Tigres pierde

Si Tigres pierde en casa, será eliminado de la Concachampions 2026. Los canadienses aprovecharán la ventaja del gol de visitante y avanzarán a la siguiente ronda, dejando a los felinos fuera del torneo internacional.

En síntesis

Tigres UANL recibe a Forge FC en el Estadio Universitario a las 21:00 horas.

recibe a Forge FC en el a las 21:00 horas. El partido de ida en Canadá finalizó con un empate 0-0 sin goles.

sin goles. Un empate con goles (1-1 o más) clasifica al Forge FC por gol visitante.

