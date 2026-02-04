Esta semana, muchos equipos mexicanos hicieron su debut en la Concachampions 2026. A algunos les fue mejor, como al América y a Cruz Azul, y a otros peor, como a los Pumas. En el medio, Tigres y Monterrey volvieron con dudas pero con la esperanza de la serie abierta. A favor de todos ellos, en su totalidad definirán las llaves como locales en México.

Ahora bien, mientras los cinco clubes de la Liga MX se estrenaron en estos días en el certamen, Toluca todavía no jugó y tampoco lo hará en esta primera fase del torneo. Los ‘Diablos Rojos’ no tienen programado ningún partido por el certamen de la CONCACAF, y tendrán menos desgaste que sus compatriotas de cara al fin de semana.

Sin embargo, esta cuestión no está vinculada a un ‘beneficio’ de las autoridades. Es una ventaja que el cuadro escarlata se ganó dentro del campo. El equipo choricero se ‘salteó’ esta ronda y empezará a competir recién desde octavos en esta Concachampions. Será el único elenco mexicano que disputará dos encuentros menos que el resto.

El Toluca consiguió este pasaje directo a octavos de final gracias a haber sido el equipo con mejor rendimiento acumulado en la temporada 2025 de la Liga MX. Eso le otorgó el privilegio de avanzar una ronda ‘por escritorio’ pero avalado por el reglamento. De este modo, tendrá un camino más corto rumbo a la final de la Concacaf Champions Cup.

No obstante, los Diablos Rojos no son el único club al que la organización le obsequió este ‘First Round Bye’. Inter Miami, Seattle Sounders, Alajuelense y Mount Pleasant también arrancarán más tarde su participación en la competencia, por motivos imilares. Dos instituciones estadounidenses, una mexicana, una costarricense y una jamaiquina son las beneficiados por la normativa vigente.

En el caso de Toluca, no le tocará una presentación sencilla en esta Concachampions 2026: el rival del cuadro escarlata saldrá de San Diego FC o Pumas UNAM. En esa serie, el ‘SDFC’ goleó por 4-1 a los ‘Universitarios’ en el juego de ida y la llave parece liquidad. Sin embargo, aún quedan noventa minutos por jugarse en CU en la revancha.

El camino de Toluca rumbo al título de la Concachampions 2026:

El cuadro de la Concachampions 2026 [Foto: Diario Olé]

