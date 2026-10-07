Cruzeiro y Sao Paulo han sido tradicionalmente dos de los clubes más emblemáticos no solo de su país sino del continente. Esta noche, ambas escuadras se verán las caras en un duelo trascendental para sus aspiraciones en el Brasileirao 2026. A continuación, entérate qué pantallas transmitirán el encuentro en vivo y en directo.
¿Cómo llegan Cruzeiro y Sao Paulo al juego del Brasileirao 2026?
Los ‘Raposa’ arriba a esta nueva prueba colocados en la 6° ubicación del certamen, con una cosecha de 45 puntos, en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Del otro lado, el ‘Tricolor’ alcanza este compromiso estacionado en el 11° puesto del torneo, con 36 puntos, también en zona de Copa Sudamericana.
¿Cuándo y a qué hora juegan Cruzeiro vs. Sao Paulo por el Brasileirao 2026?
El partido Cruzeiro vs. Sao Paulo se llevará a cabo HOY miércoles 7 de octubre y será el compromiso que se ocupará de cerrar la agenda del día en esta jornada 29. El enfrentamiento, de no mediar retrasos por inclemencias climáticas, dará inicio a partir de las 18.30 hora CDMX (a las 21.30 hora local de Brasil y 21.30 hora Argentina).
Cruzeiro y Sao Paulo, mano a mano en Belo Horizonte [Foto: Getty]
¿Dónde y en qué estadio juegan Cruzeiro vs. Sao Paulo por el Brasileirao 2026?
El partido Cruzeiro vs. Sao Paulo se celebrará en el Estadio Governador Magalhaes Pinto, más conocido como el mítico y popular “Estadio Mineirao”. Ubicado en Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, posee una capacidad para hasta 62 mil personas. Se espera una entrada importante para el encuentro de esta noche.
¿Dónde ver el Cruzeiro vs. Sao Paulo del Brasileirao 2026 por TV?
El partido Cruzeiro vs. Sao Paulo no se podrá seguir por ningún canal de televisión en México de acuerdo a la grilla de este miércoles. En Brasil, SporTV y Premiere serán las señales encargadas de hacer llegar el encuentro a todos los hogares por televisión. En Argentina, el compromiso de hoy tampoco tendrá transmisión por TV.
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¿Dónde ver el Cruzeiro vs. Sao Paulo del Brasileirao 2026 por streaming?
El partido Cruzeiro vs. Sao Paulo será transmitido en vivo y en directo para todo México, de manera online, por las pantallas de Fanatiz y Azteca Deportes Network. En Argentina, el encuentro también se podrá sintonizar por medio de Fanatiz. En el caso de Brasil, GloboPlay pasará el evento en forma online para todo el territorio.