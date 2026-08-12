Dónde ver EN VIVO Cruzeiro vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming

Cruzeiro y Flamengo se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El partido tendrá transmisión por TV y streaming online.

Cruzeiro y Flamengo se enfrentan este miércoles 12 de agosto por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro entre clubes brasileños se lleva a cabo en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte y comienza a partir de las 18:30 horas (tiempo del Centro de México).

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El conjunto de Belo Horizonte buscará dar el primer golpe de la serie aprovechando el empuje de su afición en un Mineirão repleto. Por su parte, el ‘Mengão’ llega invicto en el certamen continental y pretende sacar un resultado positivo que le permita definir la eliminatoria la próxima semana en el Estadio Maracaná.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Cruzeiro y Flamengo de este miércoles 12 de agosto por la Copa Libertadores se puede ver en México en televisión a través de la señal de ESPN y vía streaming mediante la plataforma de Disney+.

México: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports y Pluto TV

ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports y Pluto TV Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, Fanatiz y ViX

beIN Sports, fuboTV, Fanatiz y ViX España: LaLiga+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Cruzeiro clasificó a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo D con 11 puntos en una reñida fase inicial. La escuadra dirigida por Artur Jorge llega motivada tras vencer 3-1 a Mirassol en el Brasileirão y apostará por la fortaleza en su cancha para romper el cerrojo defensivo del cuadro carioca.

Por su parte, Flamengo concretó una fase de grupos casi perfecta al terminar líder invicto del Grupo A con 16 unidades sobre 18 posibles. Dirigidos por Leonardo Jardim y con un plantel repleto de figuras, los rojinegros acumulan seis partidos sin conocer la derrota entre todas las competencias y buscarán imponer su jerarquía en esta visita de alto riesgo.

En sintesis

Cruzeiro y Flamengo juegan la ida de octavos este miércoles 12 de agosto.

y juegan la ida de octavos este miércoles 12 de agosto. Artur Jorge dirige a Cruzeiro, que recibe a Flamengo en el Estadio Mineirão.

dirige a Cruzeiro, que recibe a Flamengo en el Estadio Mineirão. ESPN y Disney+ transmiten el partido en vivo para México a las 18:30 horas.