Otro club brasileño se mete en la carrera por fichar al extremo de las 'Águilas'. Todos los detalles.

En un mercado de pases donde el público azulcrema espera más noticias de posibles fichajes, en el Club América se especula más con las potenciales salidas del equipo. Muchos equipos se han mostrado interesados en futbolistas de las ‘Águilas’ durante esta ventana de verano, pero no han sido tantos aquellos que han emigrado.

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La novela que parecía tener un fin y se ha reabierto ha sido la de Brian Rodríguez, que suma un nuevo pretendiente de acuerdo a la información que surgió hace minutos. El extremo uruguayo que viene de convertir un gol en su regreso a las canchas con el América todavía puede ser vendido en este libro de mitad de año.

Este miércoles, Vasco Da Gama abrió negociaciones con la directiva del Club América para intentar hacerse de los servicios del atacante charrúa y llevárselo de inmediato. Así lo reveló Gustavo Cunha, uno de los principales periodistas que cubren al equipo, que aseguró que cuentan con el visto bueno del jugador para avanzar por él.

Brian Rodríguez podría recalar en Vasco [Foto: Getty]

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De acuerdo al reporte en cuestión, ya hay una primer oferta formal de 9 millones de dólares por el 60% de los derechos económicos del futbolista de la Selección Uruguaya. La intención de Vasco Da Gama sería dejarle un porcentaje del pase de Brian Rodríguez a las ‘Águilas’ y ser socios en una futura transferencia del delantero.

Este interés concreto del Vasco Da Gama surge justo tras carse la posibilidad de Cruzeiro, que había llegado a un principio de entendimiento en su momento con el Club América. Esa operación estaba arreglada entre las directivas pero la hizo caer el agente del jugador. Ahora, se abre otra puerta para que termine yendo de nuevo a Brasil.

Mientras conversa por Brian Rodríguez, Vasco también está negociando por Nelson Deossa, Facundo Colidio y Santiago Sosa para reforzar otras posiciones. La institución brasileña quiere dar un salto en la liga y está lista para realizar una inversión fuerte y necesaria para pelear por el campeonato. El balón ahora lo tiene el América.