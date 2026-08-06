La novela del futuro de Brian Rodríguez ha sumado un capítulo más a la catarata de noticias, trascendidos y testimonios que se desprendieron del devenir deportivo del charrúa. Tras los señalamientos que salieron desde dentro del Club América en los últimos días, llegó la contestación desde el otro lado de la mesa de negociación.

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Esta tarde, el agente del jugador apuntó contra la institución por las filtraciones de la semana, que ponían en el ojo de la polémica a su persona por la caída de la última venta. En el seno de las ‘Águilas’ habían apuntado que el representante del delantero había hecho caer su salida a Cruzeiro por pasarse del rollo al exigir su parte del dinero.

“Estuvimos muy cerca de ir a Cruzeiro. La realidad es que América se demoró con las contrataciones; es algo que siempre pasa allí, en América se toman su tiempo, es su forma de manejarse. Cruzeiro se molestó por eso, porque los tiempos de Cruzeiro no son los mismos que los del América, y eso fue lo que hizo que se cayera esta negociación”, disparó Edgardo Lasalvia en una nota para el programa charúa El Espectador.

Brian junto a su agente Lasalvia, y Santiago Baños.

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En la entrevista, Lasalvia protestó por los trascendidos que lo colocaban como el responsable del pase frenado. “En México se me acusa de varias cosas que son mentira, de pedir más comisiones. Hay lugares donde se juega muy sucio y no me quieren por ser frontal. Lo de los paraísos fiscales es una mentira tremenda y las condiciones de los representantes están topeadas por FIFA. Así, es imposible que haya pedido más plata”, sentenció el agente en la tira radial uruguayo este jueves por la tarde.

El representante reveló además que, pese al mensaje de Cruzeiro, todavía no está dada de baja la posibilidad de ir a ese club. “Tengo la posibilidad de reflotarlo pero hay que ver qué quiere Brian a esta altura, porque a él no le gusta el manoseo. Con Cruzeiro no llegamos a hablar de dinero (por el contrato), conversamos sobre lo deportivo. El director técnico es el mismo que quería a Brian en Qatar”, agregó muy fastidioso en la plática mediática desde Sudamérica.

Por último, Edgardo Lasalvia abrió el abanico de posibilidades y anticipó cuándo se definirá el futuro de Brian Rodríguez. “Tenemos ofertas de Holanda, Inglaterra, Arabia, Rusia y Brasil, estamos muy tranquilos con ese tema y a la espera de lo que va a pasar. Yo viajo a México el próximo lunes, voy a estar allá con él y ahí vamos a analizar qué es lo mejor con Santiago Baños, que es el presidente deportivo del América”, concluyó el apodado ‘Chino’, que se descargó con todo. ¿Será Vasco Da Gama? ¿Será Cruzeiro? ¿Seis meses más en el Nido? Se sabrá en breve…