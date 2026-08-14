Brian Rodríguez fue el centro de la escena del mercado de fichajes del futbol mexicano en las últimas semanas, a raíz de las negociaciones por su posible traspaso. Sin embargo, las ofertas que llegaron fueron rechazadas por el América, que defiende sus intereses y no venderá a su activo por un monto que considere inadecuado.

Publicidad

Durante el último mes de la ventana de transferencias de verano, la directiva azulcrema descartó propuestas y desbarató las operaciones con Cruzeiro y Vasco Da Gama. Ambos clubes brasileños realizaron ofrecimientos económicos a las ‘Águilas’ para llevarse al uruguayo, pero ninguno se acercó a las pretensiones de Club América.

Desde un primer momento, las autoridades de la institución habían planteado a los interesados que sólo se sentarían a negociar con un piso de 10 millones de dólares. Ese es el valor mínimo que los mandatarios del cuadro azulcrema piensan que cuesta Brian Rodríguez, y no evaluaban desprenderse de él por menos dinero que eso.

América y Brian discuten su futuro [Foto: Leagues Cup]

Publicidad

En ese contexto, al regresar de la Copa del Mundo, el delantero charrúa tuvo que ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de Guillermo Almada y vaya que lo ha hecho bien. Brian Rodríguez acumula 3 goles y 2 asistencias en los primeros 4 juegos del semestre, lo cual ha mantenido ese precio considerable que América reclama por sus servicios.

Ahora bien, luego de cerrada la participación en Leagues Cup, según Claro Sports el futbolista elevó un pedido a la directiva para mejorar su salario. Ante la posibilidad de quedarse seis meses más en la Liga MX y tras su convocatoria al Mundial, el jugador cree que merece un contrato más alto. Así se lo habría expresado su entorno al club.

De acuerdo a la información de la señal televisiva, esto habría causado revuelo en el América pues en el seno de la institución consideran que no pueden ofrecerle más de lo que gana. También tiene que ver con esa cuestión que Brian Rodríguez y su entorno hayan buscado una salida, dado que no solo quieren un salto en lo deportivo sino en lo económico.

Publicidad

Esta situación continuará platicándose entre las partes durante los próximos días, al mismo tiempo que el reporte del canal apunta que podría llegar una nueva oferta pero de Rusia. El libro de pases en Europa cierra a fin de mes, por lo que quedan dos semanas más de mercado abierto para que el atacante salga luego de su frustrada venta al Brasileirao. ¿Qué sucederá?